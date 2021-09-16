Galatasaray'ın iç sahada İtalyanlara karşı üstünlüğü

Sarı-kırmızılılar, iç sahada İtalyanlarla oynadığı son 11 maçı da kaybetmedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde İtalyan temsilcisi Lazio'yu ağırlayacak.

19:45'te başlayacak mücadeleye iki takım da sıkı bir şekilde hazırlandı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla 25. randevusuna çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce İtalyan takımları Lazio, Milan, Roma, Parma, Juventus ve Bologna ile toplamda 24 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 30 gol atarken, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.

İÇ SAHADA ÜSTÜNLÜK

Sarı-kırmızılılar, iç sahada İtalyanlara son 11 maçta kaybetmedi.