Galatasaray'ın Kopenhag maçı kadrosu belli oldu Galatasaray, Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez kadroda yer aldı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Sanchez ve Ziyech kadroda

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda son haftalarda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech kamp kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde: