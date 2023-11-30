Galatasaray'ın muhteşem geri dönüşü İngiliz basınında

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç, İngiliz basınında geniş yer buldu.
2-0 ve 3-1 gibi skorlarla öne geçen Kırmızı Şeytanlar'ın skoru koruyamaması İngilizlerin eleştirisine neden oldu.
Sun
Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam etme umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktı. Manchester 'cehennemde' çöktü.
Telegraph
Günahkarların cehenneme gideceğini ve Manchester United'da kaleci André Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz.
Manchester Evening News
Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi.
BBC
Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Andre Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü.
Daily Mail
Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester United'a kabusu yaşattı.
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