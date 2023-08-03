Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla tur atladı.
Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
Galatasaray, Ljubljana'yı elemesi durumunda ise play-off turuna yükselecek.
Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.
İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri:
Antwerp (Belçika)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)