Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla tur atladı.

Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

- Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

Galatasaray, Ljubljana'yı elemesi durumunda ise play-off turuna yükselecek.

Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.

İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri:

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)