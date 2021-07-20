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Galatasaray'ın PSV maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacaüı PSV Eindhoven maçının kadrosu açıklandı.
- Haber Merkezi
- 20.07.2021 - 10:36
- Güncelleme : 20.07.2021 - 10:46
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılıların PSV Eindhoven maçı kamp kadrosu belli oldu.
EMRE AKBABA VE TAYLAN KADRODA YOK
Galatasaray’da Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba kadroda yer almadı.
Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz da kafilede bulunmuyor.
İşte Galatasaray'ın PSV maçı kadrosu;