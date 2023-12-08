Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'da büyük düşüş! Son 5 maçlarını kazanamadılar UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak Kopenhag, düşüş yaşıyor. Danimarka temsilcisi, son 5 maçında galibiyet alamadı.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih'in ardından 5 puanla ikinci sırada yer alan ve 12 Aralık Salı gecesi saat 23.00'te temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Kopenhag, Danimarka'da başarısız sonuçlar alıyor.

Son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Kopenhag, son olarak Danimarka Kupası Çeyrek Final ilk maçında Silkeborg'a yenildi. Mavi-Beyazlılar evinde oynadığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Son 5 maçta kazanamadılar

Avrupa, lig ve kupada çıktığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Kopenhag; Brondby ve Bayern Münih ile golsüz berabere kalırken, Viborg, Aarhus ve Silkeborg'a yenildi.

Kopenhag'da moraller yerinde değil

Çeyrek final rövanşına Silkeborg karşısına yarın çıkacak olan Danimarka temsilcisi, ardından 12 Aralık'taki Galatasaray sınavını bekleyecek.

Kazananın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyeceği kritik maç öncesi Danimarka temsilcisinde moraller iyi değil.

Galatasaray maçına odaklandılar

Teknik ekibin Danimarka Kupası Çeyrek Final rövanş maçını çok önemsemediği yerel basında yer alırken, çıkış yolu olarak Galatasaray maçına odaklandıkları belirtildi.

Kopenhag'da hedef en kötü ihtimalle beraberlik alıp, 5 puanı bulunan ve averajla üstte yer alan Galatasaray'ın öne geçmemesini sağlamak.