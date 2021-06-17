Galatasaray'ın rakibi PSV'de dikkat çeken iki isim: Zahavi ve Malen

Galatasaray'ın rakibi PSV'de dikkat çeken iki isim: Zahavi ve Malen

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi PSV'de Zahavi ve Malen dikkat çekiyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcizi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Bu turda sarı-kırmızılı temsilcimiz, rakibiyle hem içeride hem de dışarıda kozlarını paylaşacak.

Dün UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, ilk maçın 20-21 Temmuz'da Hollanda'da, rövanş mücadelesinin de 27-28 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de oynanacağı belli olmuştu.

İkinci ön eleme turunu geçen takımlar, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, ardından da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

2. turda elenen takım, Avrupa'ya havlu atacak. 3. turda elenen Avrupa Ligi'nde son elemeye, play-off'ta elenen ise doğrudan Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

AJAX'IN GERİSİNDE KALMAK İSTEMİYORLAR

PSV son birkaç sezonda üst üste hayal kırıklığı yaşadı. Mark van Bommel yönetimindeki ilk yılında şampiyonluğu, yakın bir yarışın ardından Ajax'a kaptırdılar.

İki sezon önce zorlu bir sezonu 4. sırada kapatınca Van Bommel'le yolları ayırdılar. Bu başarısızlık sonrası geçen yıl Roger Schmidt yönetiminde yeni bir proje başlattılar.

Ajax'la aralarındaki fark büyük, ancak sezonu ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi eleme bileti aldıkları için mutlular. Kulüp için Devler Ligi'nde gruplara kalmak çok önemli. Çünkü Ajax her yıl makası biraz daha açıyor.

İKİ OYUNCUYA DİKKAT

PSV’de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen. Geçen sezon PSV formasıyla Eredivisie’de 32 ve kupa maçlarıyla birlikte toplamda 45 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 26 gol 10 asistlik bir performans sergiledi.

Malen’in partneri ise adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan İsrailli forvet Eren Zahavi. 33 yaşındaki futbolcu PSV forması ile 33 maça çıkarken, toplamda 17 gol 4 asistlik bir performans gösterdi.

Bu iki yıldız, genellikle forvette birlikte görev alıyor ve Galatasaray'ın en dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor.