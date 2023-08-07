Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belirlendi Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Kuraya Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılan Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana engelini aşması halinde play-off turunda Klaksvik - Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'ın maç takvimi belli oldu

Galatasaray - Olimpija Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Rakow (Polonya)/Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)

Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray

Lig yolu:

Rangers (İskoçya)/Servette (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)

Braga (Portekiz)/Baçka (Sırbistan) - ​​​​​​​Panathinaikos (Yunanistan)/Olimpik Marsilya (Fransa)