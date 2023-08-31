Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini yakından tanıyalım UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda zorlu rakipler ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerini inceleyelim. Sarı-kırmızılar; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Eski futbolcular Eric Abidal ve Joe Cole'un yaptığı kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının bulunduğu A Grubu'nda yer aldı.

19 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 8 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Üçüncüler ise yollarına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek.

Bu maçlar öncesinde temsilcimiz Galatasaray'ın eşleştiği takımları yakından inceleyelim...

Bayern Münih

930 milyon euro piyasa değerine sahip olan Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, 6 kez Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü. Bundesliga'da çıktığı 2 maçı da kazanan Alman devi, yaz transfer döneminde yaptığı yeni transferlerle dikkatleri çekti.

Napoli'den eski Fenerbahçeli Kim Min Jae'yi transfer eden kırmızı-beyazlılar, 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında da Tottenham'ın yıldız Harry Kane'i kadrosuna kattı.

Alman ekibinde ise takımın yıldız ismi Sadio Mane, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a transfer oldu.

Manchester United

Tarihi boyunca Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez müzesine götürmeyi başaran İngiliz devi Manchester United 863 milyon euroluk takım piyasa değerine sahip. Erik ten Hag'ın ekibi, Premier Lig'de geride kalan 3 haftada topladığı 6 puanla 8. sırada yer alıyor.

Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren ManU; Rasmus Hojlund, Andre Onana ve Mason Mount'u renklerine bağladı. Öte yandan İngiliz ekibi orta saha oyuncusu Fred'i Fenerbahçe'ye sattı.

Kopenhag

60 milyon euro piyasa değeriyle Bayern ve United'ın gerisinde bir kadroya sahip olan Jacop Neestrup'un takımı Kopenhag ise 25 yaş ortalamasıyla genç bir kadroya sahip.

Danimarka ekibi, liginde ise geride kalan 6 haftada 15 puan topladı ve 2. basamakta yer aldı. Kopenhag, yaz transfer döneminde takımın önemli isimlerinden Haraldsson'u Lille'e satarak 15 milyon euroluk bir gelirin sahibi oldu.