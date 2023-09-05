Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro açıklandı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu duyurdu. Yeni transferlerden Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele listede yer buldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'ın 23 kişilik kadrosu belli oldu.

İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımından transfer edilen Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, kadroda yer aldı.

3 yıldız kadroda yok

Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu ise kadroya giremedi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde: