Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Zalgiris Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda katılacak.

Sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.

Sarı kırmızılıların rakibi belli oldu

Makedonya takımı FC Struga ve Litvanya ekibi Zalgiris eşleşmesininde gülen taraf Zalgiris oldu. Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Litvanya temsilcisi rakibini deplasmanda 2-1 yendi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Galatasaray 26 Temmuz'da deplasmana gidiyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2. ön eleme turundan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını deplasmanda oynayacak. Sarı kırmızılılar, Zalgiris ile 26 Temmuz Çarşamba günü LFF Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı ise 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.

Zalgiris Vilnius takımının 10 lig şampiyonluğu var

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Zalgiris Vilnius 1947 yılında kuruldu.

Tarihinde 10 Litvanya Ligi şampiyonluğu, 14 Litvanya Kupası ve 8 Litvanya Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Zalgiris, bu sezon 22 haftası geride kalan Litvanya A Ligi'nde 49 puanla 2. sırada yer alıyor.

Geçen yıl bir ilki başardılar

2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılma başarısı gösteren Zalgiris, UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı oldu.

Dikkat çeken oyuncuları Mathias Oyewusi

Kazakistanlı teknik direktör Vladimir Cheburin'in çalıştırdığı yeşil beyazlı takımın kadrosunda en dikkat çeken isim ise Nijeryalı Mathias Oyewusi. 24 yaşındaki santrfor, 14 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.