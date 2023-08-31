Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ensonhaber.com

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edeceği muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılıların dördüncü torbadan katılacağı kura çekimi, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak.

Öte yandan Okan Buruk'un söylediği sözler de gündemde:

Başakşehir'de kura şansım iyi değildi. PSG, Manchester United, Leipzig'i çekmiştik. İnşallah böyle bir kura olmaz. Bu saatten sonra oradaki takımların hepsi çok iyi takımlar. 3. torbadan gelecek takım önemli. 1. torbada iyi takımlar var. İyi takımlara karşı belki daha iyi işler yapma şansımız da var.