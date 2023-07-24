Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u elemesi durumunda Devler Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.

çekimine seribaşı olarak katılan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris'i geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İşte oluşan eşleşmeler:

Ludogorets 1945 / Olimpija Ljubljana - Zalgiris / Galatasaray

Rakow Czestochowa / Qarabağ FK - Aris Limassol FC / FC BATE Borisov

HSK Zrinjski / SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa FC

AEK Athens FC - GNK Dinamo / FC Astana

Breidablik / Kopenhag - Sparta Prag

HJK Helsinki / Molde FK - KI Klaksvik / BK Hacken

Braga - Backa Topola

Dnipro / Panathinaikos - Olimpik Marsilya

Glasgow Rangers - Servette / Genk

PSV Eindhoven - SK Sturm Graz

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.