Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u elemesi durumunda Devler Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.
Kura çekimine seribaşı olarak katılan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris'i geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
İşte oluşan eşleşmeler:
Ludogorets 1945 / Olimpija Ljubljana - Zalgiris / Galatasaray
Rakow Czestochowa / Qarabağ FK - Aris Limassol FC / FC BATE Borisov
HSK Zrinjski / SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa FC
AEK Athens FC - GNK Dinamo / FC Astana
Breidablik / Kopenhag - Sparta Prag
HJK Helsinki / Molde FK - KI Klaksvik / BK Hacken
Braga - Backa Topola
Dnipro / Panathinaikos - Olimpik Marsilya
Glasgow Rangers - Servette / Genk
PSV Eindhoven - SK Sturm Graz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.