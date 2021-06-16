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    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven

    Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 13:39
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    Futbolda 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlardan Galatasaray'ın, 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

    EŞLEŞMELER

    Rapid Wien - Sparta Prag

    Celtic FC - Midtjylland

    PSV Eindhoven - Galatasaray

    Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi PSV Eindhoven #1

    PSV EINDHOVEN'I TANIYALIM

    Galatasaray'ın rakibi PSV, Hollanda Ligi'ni 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi.

    Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.

    Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi PSV Eindhoven #2

    GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU

    Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

    Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi PSV Eindhoven #3

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