Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius maçının kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi sınavına çıkıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 3 tur geçmesi gereken sarı-kırmızılılar, 2. ön elemede Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımıyla karşı karşıya gelecek.
2 isim yer almadı
25 Temmuz Salı akşamı saat 19.00'da başlayacak olan Devler Ligi maçı öncesinde Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
Rakibiyle deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Lucas Torreira sakatlığı sebebiyle, Cedric Bakambu ise statü gereği yer almadı.