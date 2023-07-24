Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius maçının kamp kadrosu açıklandı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi sınavına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 3 tur geçmesi gereken sarı-kırmızılılar, 2. ön elemede Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımıyla karşı karşıya gelecek. 2 isim yer almadı 25 Temmuz Salı akşamı saat 19.00'da başlayacak olan Devler Ligi maçı öncesinde Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu. Rakibiyle deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Lucas Torreira sakatlığı sebebiyle, Cedric Bakambu ise statü gereği yer almadı. İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu: