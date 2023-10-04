Mauro Icardi galibiyet golünü attı, sevincini yaşadı Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında güçlü rakibi Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla devirdi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü atan yıldız golcü Mauro Icardi, sevincini doyasıya yaşadı.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Manchester United deplasmanına konuk oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Old Trafford'da iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Manchester United'ın golleri 17 ve 67'de Rasmus Hojlund'dan geldi.

Sarı-kırmızılı takıma ise galibiyeti getiren yıldız futbolcu Mauro Icardi, maça damga vurmayı başardı.

Penaltıdan yararlanamadı

Maçın 76. dakikasında Manchester United'ın orta sahası Casemiro'nun Dries Mertens'e ceza sahasında arkadan yaptığı müdahale sonrası Galatasaray penaltı kazandı.

Topun başına geçen Mauro Icardi ise yerden bir vuruş yaptı. Arjantinli forvetin şutu direğin yanından dışarı çıktı.

Dakikalar sonra galibiyeti getirdi

Bu olaydan dakikalar sonra ise Icardi adeta kendini affettirdi. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Ambrabat'ın kendi yarı alanından uzun pasında Davinson Sanchez'in orta yuvarlak gerisinde kafayla karşıladığı top rakip sahanın ortalarındaki Icardi'ye pas oldu.

Bomboş durumda ceza alanına sokulan Icardi, karşı karşıya pozisyonda topun dibine nefis girdi ve Onana'nın üzerinden topu ağlarla buluşturdu.

Old Trafford'da uçtu

30 yaşındaki futbolcu, golün ardından ise büyük bir sevinç yaşadı.

Geldiği günden bu yana kritik anlarda sahneye çıkan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, kaydettiği golün ardından tribünlerde doğru giderek adeta uçtu.

Yıldız isim, daha sonra ise sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.