Göksel Gümüşdağ: Türkiye için tarihi bir galibiyet

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Manchester United galibiyetinin, kendi kulüpleri ve Türkiye için tarihi bir başarı olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, karşılaşmanın milli maç havasında geçtiğini belirtti.

"ZOR BİR KURAYA RAĞMEN İYİ MCÜADELE EDİYORUZ"

H Grubu'nda Manchester United'ın yanı sıra Paris Saint-Germain ve Leipzig ile mücadele ettiklerini hatırlatan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz ve oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Manchester United, dünyanın en büyük kulüplerinden. Zor bir kuraya rağmen Paris Saint-Germain maçında da müthiş bir mücadele olmuştu. Bu müthiş mücadelenin arkasından bugün de Başakşehir'e yakışan bir futbol oynadık. Bu karşılaşma, sadece Başakşehir taraftarı adına değil adeta bir milli maç edasında. Sayın Bakanımız ve Federasyon Başkanımız da buradaydı. O heyecanı ve mutluluğu onlar da yaşıyor. Bu galibiyetin ülke puanına vereceği katkı da çok önemli. Tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz."