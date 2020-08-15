Goretzka: Messi'yi böyle gördüğüm için keyif aldım

Goretzka: Messi'yi böyle gördüğüm için keyif aldım

Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Bayern Münih'te Goretzka ve Kimmich, maç sonu Messi'ye göndermede bulundu.

Koronavirüs nedeniyle Lizbon'da tek maç eleme usulüne göre oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında, Barcelona ile Bayern Münih takımları karşı karşıya geldi.

İspanyol ekibini 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Bayern Münih'te büyük sevinç yaşanıyor.

90 dakika boyunca rakibini ezen Almanlar, maç sonu Katalanların Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

"KEYİF ALDIM"

İyi bir oyun ortaya koyan Goretzka, "Messi'ye üzüldünüz mü?" şeklindeki soruya, "Hayır, keyif aldım." diyerek cevap verdi. Kimmich ise "Messi'ye üzülmedim, kazandık." ifadelerini kullandı.