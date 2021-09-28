Guardiola: PSG'nin üçlüsünü nasıl durduracağımı bilmiyorum

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Paris Saint-Germain'in yıldızları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'yi nasıl durduracağını bilmediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. A Grubu ve kupanın favorilerinden Paris Saint-Germain ve Manchester City, bu gece karşı karşıya geliyor.

Fransa'daki karşılaşma öncesi soruları yanıtlayan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Mauricio Pochettino'nun ön üçlüsünü kontrol altına almanın neredeyse imkansız olacağını söyledi.

“ÇOK İYİLER”

Guardiola; Messi, Mbappe ve Neymar'ı nasıl durduracakları yönünde gelen soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Guardiola, "Dürüst olmak gerekirse onları durdurmak için ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Çok iyiler. Bu kadar yetenek bir arada ve onları kontrol etmek çok zor." dedi.

“HERKES İÇİN SÜRPRİZ OLDU”

Tecrübeli teknik adam, PSG formasıyla henüz golle tanışamayan eski öğrencisi Messi'nin zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Arjantinli yıldızın Barça'dan ayrılışını sürpriz olarak nitelendiren 50 yaşındaki Guardiola, "Herkes için biraz sürpriz oldu. Birkaç yıl önce hayal bile edemezdin ama oldu. Futbolda asla bilemezsin ve hayatta ne olacağını asla bilemezsin. Paris'te mutlu olacağına eminim." dedi.