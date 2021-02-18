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    Haaland: Mbappe'nin hat-trick yapması beni motive etti

    Sevilla maçında 2 gol atan Erling Haaland, gösterdiği performansta Mbappe'nin de payının olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 10:42
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    Haaland: Mbappe'nin hat-trick yapması beni motive etti

    Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Sevilla'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

    Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gol barajını en kısa sürede aşan isim olan Haaland, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada Barcelona karşısında Mbappe'nin hat-trick performansının kendisini motive ettiğini söyledi.

    "MBAPPE BENİ MOTİVE ETTİ"

    Haaland, "Mbappe hat-trick yapınca motivasyonla sahaya çıktım, bunun için ona teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'ni çok seviyorum. Bugün de güzel bir akşamdı." dedi.

    Golcü futbolcu ayrıca maçın ardından hocası Edin Terzic ile yaptığı konuşmayı da anlatırken, "Maçtan önce iyi bir oyun planımız vardı. Bana 'bu senin maçın olacak' dedi ve öyle de oldu. Güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum." diye konuştu.

    Haaland: Mbappe nin hat-trick yapması beni motive etti #1

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