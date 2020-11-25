Haaland yine şov yaptı

Haaland yine şov yaptı

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Dortmund, sahasında Club Brugge'ü 3-0 mağlup ederken, yıldız oyuncu Haaland 2 golle gecenin yıldızı oldu.

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Dortmund, sahasında Club Brugge'ü konuk etti. Signal-Iduna-Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund sahasında 3-0 kazanarak galibiyeti elde eden taraf oldu.

Dakikalar 18'i gösterdiğinde Erling Haaland'ın golüyle öne geçen Dortmund, 45. dakikada Jadon Sancho ile farkı ikiye çıkardı ve Dortmund ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Dortmund, 60. dakikada Haaland'ın golüyle farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda Dortmund rakibine gol izni vermezken mücadele 3-0 sona erdi.

12 MAÇTA 16 GOL

Norveçli golcü Haaland, Club Brugge karşısında attığı gollerle 12 maçta 16 gole ulaştı ve bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Dortmund bu sonuçla grupta 9 puana yükselirken Club Brugge ise 4 puanda kaldı.