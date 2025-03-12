Hakan Çalhanoğlu'ndan tarihe geçen başarı

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Inter, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

Hollanda'daki ilk maçı 2-0'lık skorla kazanan Inter, Guiseppe Meazza'daki maçta da 2-1'lik skorla galip geldi.

GALİBİYET GOLÜ HAKAN'DAN

Inter, 8. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti. Feyenoord, 42. dakikada Jakub Moder'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.

Inter, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle birlikte maçı 2-1 kazandı.

TARİHE GEÇTİ

Hakan böylece, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol ve asist sayısında 10 barajına ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

Tecrübeli yıldız, Devler Ligi'nde forma giydiği 51 karşılaşmada 10 gol, 11 de asist üretti.

İLK GOLÜ 2014 YILINDA

Milli futbolcumuz, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü 1 Ekim 2014'te Bayern Leverkusen'de oynarken Benfica'yı 3-1 yendikleri maçta attı.

Deneyimli orta saha, ilk asistini de bu golden 21 gün sonra Zenit'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmada yapmıştı.

HAKAN'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ

Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi organizasyonunda Bayern Leverkusen'de 5 gol 9 asist, Inter'de de 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.