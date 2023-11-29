Hakim Ziyech frikikte Andre Onana'yı avladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz takımı Manchester United kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılı takım Hakim Ziyech'le harika bir gol buldu.
Ziyech vurdu, Onana dizlerinin üstüne çöktü
Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan frikikte Ziyech sol ayağıyla vuruşunu yaptı, barajın sağından geçen top kaleci Andre Onana'nın sağından ağlarla buluştu.
Faslı yıldızın filelere giden golünün ardından ise Onana'nın dizlerinin üzerine çökmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)
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