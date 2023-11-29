Hakim Ziyech, maçın oyuncusu seçildi! UEFA, 3-3 sona eren Galatasaray-Manchester United müsabakasında 2 gol ve 1 asistle oynayan Hakim Ziyech'i maçın oyuncusu seçti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray ile Manchester United karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 3-3 berabere sona erdi.

Manchester United'ın gollerini 11. dakikada Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada McTominay kaydetti. Temsilcimizin golleri 29 ile 62. dakikalarda Ziyech ve 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Maçın oyuncusu seçildi

Sarı kırmızılı takımın yıldızı Hakim Ziyech, yaptığı 2 gol ve 1 asistle maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

"Maçın oyuncusu seçildiğim için gurur duyuyorum"

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Ziyech, şu ifadeleri kullandı:

Mutluyum. Bu tarz bir maçta 'maçın oyuncusu' seçildiğim için gurur duyuyorum. Bu tarz maçlarda oynamayı seviyorum. Bu tür maçlarda daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Parken'e final maçına gidiyoruz. Elimizden geleni ve gerekeni yapıp bu gruptan çıkmamız gerekiyor.

"Atmosfer müthişti"

Ziyech ayrıca şu sözleri sarf etti: