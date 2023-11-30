Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

AA & Ensonhaber

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İngiliz ekibi Manchester United'la karşılaşmıştı.

Gol düellosuna sahne olan 6 kez ağların sarsıldığı maçta kazanan çıkmamış ve müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.

Bu mücadelede ise gösterdiği performansla sahanın yıldızı olan ve "maçın oyuncusu" seçilen Hakim Ziyech, bir başarı daha elde etti.

2 gol 1 asistle yıldızlaştı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester United'a karşı 2 gol, 1 asistle oynayan sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında haftanın 11'i arasında yer aldı.

Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın oyuncusu" adayları arasında da gösterildi.

İlk 11 belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

Defans: Lewin Blum (Young Boys), Mikola Matviyenko (Shaktar Donetsk), Joao Cancelo (Barcelona).

Orta Saha: Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Joao Mario (Benfica), Bukayo Saka (Arsenal), Hakim Ziyech (Galatasaray).

Forvet: Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal).

Şampiyonlar Ligi haftanın ilk 11'i, UEFA'nın Fantasy Futbol oyununda en yüksek puanı alan oyunculardan oluşuyor.