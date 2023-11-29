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Şampiyonlar Ligi



Icardi golü buldu, ofsayt nedeniyle iptal oldu

Icardi golü buldu, ofsayt nedeniyle iptal oldu Temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçının 43. dakikasında Mauro Icardi ile golü buldu. Ancak bu pozisyon ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.