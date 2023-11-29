Icardi golü buldu, ofsayt nedeniyle iptal oldu

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında İngiliz takımı Manchester United'ı konuk etti. Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarında ise tartışmalı bir an yaşandı.
Dakikalar 43'ü gösterdiğinde temsilcimizin golü ofsayta takıldı.
Icardi'nin attığı gol sayılmadı
Sacha Boey'in pasıyla savunma arkasına sarkan Mauro Icardi ceza sahasına girip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi, ancak pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı ve gol geçersiz sayıldı.
Sarı-kırmızılı takımın oyuncuları ise bu karara uzun bir süre tepki gösterdi.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)
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