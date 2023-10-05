İngiltere'den Galatasaray'ın açıklamasına yanıt geldi

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Manchester United deplasmanında iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi atmıştı. Manchester United'ın golleri 17 ve 67'de Rasmus Hojlund'dan gelmişti.

Galatasaray açıklama yapmıştı

Maçın ardından ise Türkiye'ye dönmek için havalimanına gelen temsilcimiz, daha önce de kulüplerimize yapılan zorluklarla karşılaşmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz mercilerin tutumu hakkında açıklama yayınlamıştı.

"Az sayıdaki yolcu personele karşı küfürlü ve saldırgan bir tutum sergilemiştir"

Galatasaray'ın açıklamasına ise İngiltere'den cevap geldi. Manchester Havalimanının sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir personelimize yönelik taciz ya da saldırgan davranışlara müsamaha göstermiyoruz. Salı gecesi Türkiye'ye seyahat eden yolcuların çoğunluğu kusursuz bir şekilde davranırken, az sayıdaki yolcu personele karşı küfürlü ve saldırgan bir tutum sergilemiştir. Bazı yolcular da uygun olmayan el bagajlarıyla gelmiş ve bu nedenle bu çantalar elle aramaya tabi tutulmuş, bu da yolcuların daha fazla saldırgan tavır göstermesine yol açmıştır. Bu olaylar üzerine olay yerine polis çağrılmıştır. Durum tutuklamalara gerek kalmadan çözülmüş ve olaylara karışan herkes yolculuğuna devam etmiştir.