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Şampiyonlar Ligi Haberleri

Inter - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Inter, Sheriff ile karşılaşacak. Peki, PSG - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?