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- Inter - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 20:47
Şampiyonlar Ligi grup maçları kapsamında İnter, Sheriff Tiraspol ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Karşılaşmanın favorisi İnter olurken, Sheriff Tiraspol ise bu nefes kesen müsabakadan galip ayrılmak için mücadele edecek.
Inter maçı bizim için oldukça önemli çünkü milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sahada olacak.
Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.
Futbolseverler, "Inter - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Inter - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
INTER - SHERİFF TİRASPOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter - Sheriff Tiraspol Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı günü yani bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Bu heyecan dolu müsabaka, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.
INTER - SHERİFF TİRASPOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Inter - Sheriff Tiraspol Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak izleyebilecek.