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    İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım

    İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım

    Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e 4-3 yenilerek tur şansını kaybeden Başakşehir'de 3 gol atan İrfan Can Kahveci, "3 gol atmasaydım da kazansaydık" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 23:42
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 00:12
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    UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında H grubunda Başakşehir, sahasında ağırladığı Alman rakibi Leipzig'e 4-3 yenildi.

    Başakşehir bu sonuçla tur şansını yitirdiği gibi, Avrupa Ligi ihtimalini de zora soktu.

    İRFAN CAN: "KEŞKE 3 GOL ATMASAYDIM"

    Maçta 3 gol atan İrfan Can Kahveci, üzüntüsünü şu ifadelerle dile getirdi.

    "Keşke 3 gol atmasaydım da kazansaydık."

    İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım #1

    ADINI FUTBOL TARİHİNE YAZDIRDI

    UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir’in, RB Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi’nde Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz’dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.

    İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım #2

    TUNCAY ŞANLI VE BURAK YILMAZ

    Tuncay Şanlı, Fenerbahçe’yle 2014’te Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012’de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.

    ARDA TURAN, BARCELONA'DA HAT-TRİCK YAPMIŞTI

    Barcelona'nın yıldızı Arda Turan, 2016'da Borussia Mönchengladbach karşısında attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmıştı.

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