İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e 4-3 yenilerek tur şansını kaybeden Başakşehir'de 3 gol atan İrfan Can Kahveci, "3 gol atmasaydım da kazansaydık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında H grubunda Başakşehir, sahasında ağırladığı Alman rakibi Leipzig'e 4-3 yenildi.

Başakşehir bu sonuçla tur şansını yitirdiği gibi, Avrupa Ligi ihtimalini de zora soktu.

İRFAN CAN: "KEŞKE 3 GOL ATMASAYDIM"

Maçta 3 gol atan İrfan Can Kahveci, üzüntüsünü şu ifadelerle dile getirdi.

"Keşke 3 gol atmasaydım da kazansaydık."

ADINI FUTBOL TARİHİNE YAZDIRDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir’in, RB Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi’nde Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz’dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.

TUNCAY ŞANLI VE BURAK YILMAZ

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe’yle 2014’te Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012’de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.

ARDA TURAN, BARCELONA'DA HAT-TRİCK YAPMIŞTI

Barcelona'nın yıldızı Arda Turan, 2016'da Borussia Mönchengladbach karşısında attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmıştı.