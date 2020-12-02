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- İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım
İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 23:42
- Güncelleme : 03.12.2020 - 00:12
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında H grubunda Başakşehir, sahasında ağırladığı Alman rakibi Leipzig'e 4-3 yenildi.
Başakşehir bu sonuçla tur şansını yitirdiği gibi, Avrupa Ligi ihtimalini de zora soktu.
İRFAN CAN: "KEŞKE 3 GOL ATMASAYDIM"
Maçta 3 gol atan İrfan Can Kahveci, üzüntüsünü şu ifadelerle dile getirdi.
"Keşke 3 gol atmasaydım da kazansaydık."
ADINI FUTBOL TARİHİNE YAZDIRDI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir’in, RB Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi’nde Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz’dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
TUNCAY ŞANLI VE BURAK YILMAZ
Tuncay Şanlı, Fenerbahçe’yle 2014’te Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012’de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.
ARDA TURAN, BARCELONA'DA HAT-TRİCK YAPMIŞTI
Barcelona'nın yıldızı Arda Turan, 2016'da Borussia Mönchengladbach karşısında attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmıştı.