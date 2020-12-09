Irkçı Rumen hakemin savunması: Siyah adam dedim

Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Coltescu, "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, son grup maçında deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede ilk yarı oynanırken skandal bir olay yaşandı.

Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, temsilcimizin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçılık yapınca ortalık karıştı.

Irkçı hakemle maça devam etmek istemediklerini söyleyen teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını sahadan çekti.

"SİYAH ADAMI UYAR"

Rumen hakemin, Webo'nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan'a, "Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil." dediği belirtildi.

Bu sözler üzerine çılgına dönen Webo, yoğun itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

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"IRKÇILIK YAPMADIM"

Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun kendisini savunduğu ve "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" dediği öğrenildi.