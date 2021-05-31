İşsizlik parasından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna

Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken; takımdaki oyuncular arasında bir isim bambaşka bir rüyayı yaşıyordu. Zira kaleci Edouard Mendy, 6 yıl önce işsizlik parası alıyordu.

Chelsea, finalde Manchester City'yi 1-0 yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, Edouard Mendy unutulmaz bir peri masalının kahramanı oldu.

Çünkü İngiliz ekibinin kalesini koruyan Senegalli, 6 yıl önce işsizdi.

MENDY'NİN HAYAT ÖYKÜSÜ

Futbola Fransa'da başlayan Mendy, 2011'de transfer olduğu 3. Lig ekibi Cherbourg'taki 3 sezonun ardından menajerin azizliğine uğradı.

Menajerinin yarı yola bıraktığı Senegalli file bekçisi, aynı yıl işsiz kaldığı için iş ve işçi bulma kurumuna başvurup, işsizlik parası aldı.

MARSİLYA B TAKIMININ TEKLİFİYLE HAYATI DEĞİŞTİ

Bir arkadaşının hazır giyim butiğinde çalışmasını önerdiği Edouard Mendy'nin kaderi Marsilya B takımının teklifiyle değişti.

2015'in yazında 23 yaşındayken ciddi ciddi futbolu bırakmayı düşünen Mendy, Marsilya kalesine geçtikten sonra Stade Reims'in dikkatini çekti. Ertesi yıl Reims'e imza atan 29 yaşındaki ilk profesyonel maçına çıkan file bekçisi, buradaki 3 yılın ardından da Rennes'in yolunu tuttu.

Rennes'teki 1 sezonunda 25 maça çıkan Senegalli kaleci, 24 lig maçının 9'unda kalesini gole kapattı.

Önceki sezon Rennes kalesini koruyan Edouard Mendy ise Chelsea'nin listesine girdi ve sezon başında 24 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine katıldı.

Bu sezon ise Chelsea kalesini koruyan Mendy, 31 Premier Lig maçında görev aldı.

Mendy, bu maçlarda kalesinde 25 gol gördü. Senegalli kaleci 16 karşılaşmada gol izni vermedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 9 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea formasıyla 12 maça çıkan Edouard Mendy, 3 gole engel olamadı. Mendy, 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Bu arada Senegalli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Afrikalı kaleci unvanını elde etmişti.

PETR CECH'İN TAVSİYESİYLE İMZA ATTI

Mendy'nin transferinde dikkat çeken bir diğer faktör ise Petr Cech.. Senegalli, Chelsea sportif ve performans danışmanı Petr Cech'in tavsiyesiyle İngiliz ekibine imza attı. Petr Cech de, 2004'te Rennes'ten Chelsea'ye transfer olmuştu.