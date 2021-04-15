İstanbul yolunda, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Real Madrid, Chelsea, Manchester City ve PSG, İstanbul'daki final için karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının tamamlanmasıyla, yarı finale yükselen takımlar da belli oldu.

REAL MADRİD, LİVERPOOL'U ELEDİ

İspanyol devi Real Madrid'in İngiliz rakibi Liverpool'a Anfield Stadı'nda konuk olduğu karşılaşmada gol sesi çıkmazken, ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, yarı finale çıkan taraf oldu.

CİTY'DEN DORTMUND'A AYNI TARİFE

İngiltere temsilcisi Manchester City, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u, Signal Iduna Park'ta da aynı skorla yenerek yarı finale çıktı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Madrid ekibi yarı finalde Chelsea ile, Manchester City de PSG ile karşılaşacak.

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

FİNAL İSTANBUL'DA

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.