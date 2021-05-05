İstanbul'da oynanan finallerde İngilizler mutlu sona ulaşıyor

İstanbul'da oynanan Avrupa kupaları finallerine İngiliz takımları damga vuruyor.

Avrupa'nın en prestijli kupası olan Şampiyonlar Ligi'nin finali, bu sezon İstanbul'da oynanacak.

Daha önce de birkaç Avrupa kupaları finalleri, İstanbul'da oynanmıştı. Oynanan finallerde üstün taraf İngilizler...

2005 YILINDA LIVERPOOL KUPAYI KALDIRMIŞTI

2005 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool, Milan karşısında 3-0 geriden gelip, maçı 3-3'e taşımış ardından seri penaltı vuruşları sonucu kupayı kazanmayı başarmıştı.

İstanbul, Liverpool'un efsane başarılardan biri olarak yıllarca akıllarda kaldı.

2019’DAKİ UEFA SÜPER KUPA’YI DA LİVERPOOL ALMIŞTI

2019 yılında İstanbul'da, bu kez UEFA Süper Kupa maçı oynandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea finalde karşılaşmıştı.

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool, rakibi Chelsea'yi seri penaltılarla geçip kupayı almıştı. Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta yine gülen Liverpool olmuştu.

CITY İLK KEZ FİNALDE

Manchester City, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımları geçen son finalist PSG karşısında başarılı oldu ve tarihinde ilk kez finale kaldı. İstanbul biletini alan ilk takım yine İngiliz ekibi City oldu.

29 Mayıs 2021'de İstanbul'da oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi Chelsea olabilir. İlk maçta Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Chelsea, turu geçerse yine İngilizler finalde karşılaşacak.