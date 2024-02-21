İtalyanlar performansını beğenmedi! Hakan Çalhanoğlu bu kez sınıfta kaldı Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter-Atletico Madrid maçında Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyanlardan geçer not alamadı. Milli futbolcunun yılın en kötü performasını sergilediği belirtildi.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Inter ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Inter oldu.

Milano takımının golü 79. dakikada Arnautovic'ten geldi.

Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Rövanş maçı öncesinde avantaj sağlayan Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu'nun performansı hayal kırıklığı yaşattı.

İtalyan basına Hakan Çalhanoğlu'nun kötü performansına vurgu yaptı. Birçok site, Inter adına maçın en kötüsü olarak Hakan Çalhanoğlu'nu seçti.

Maçın en kötüsü seçtiler

Leggo, Hakan Çalhanoğlu'nun notunu 10 üzerinden 5 olarak açıkladı ve "Çalhanoğlu için yılın en kötü gecesi" ifadelerini kullandı.

Sport Virgilio da milli futbolcuya 5.5 puan verirken, Çalhanoğlu'nu Mkhitaryan'la birlikte Inter adına sahanın en kötüsü olarak seçti.

Goal İtalya da Hakan Çalhanoğlu'nu gecenin en kötü futbolcusu olarak belirledi.

Sezon boyunca yapmadığı hataları yaptığı belirtildi

Corriere dello Sport da Hakan Çalhanoğlu'na 5 puan vererek deneyimli ismi takımın en kötüsü olarak belirledi.

Haberde Hakan Çalhanoğlu'nun alışılmışın dışında bir performans sergilediği ve oyuncunun tüm sezon boyunca yapmadığı hataları yaptığı vurgulandı.

Milli futbolcunun sadece ilk yarıda 8 top kaybettiği hatırlatıldı.