İtalyanlar ve İspanyollar Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Cüneyt Çakır, Barcelona-Napoli karşılaşmasında verdiği ve vermediği kararlarla İtalyan ve İspanyol basınında topa tutuldu.

Barcelona'nın Napoli'yi 3-1 yendiği karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır da maça damgasını vurdu.

Tecrübeli hakem verdiği kararlarla adından söz ettirirken İtalyan ve İspanyol basını da Türk hakemi eleştirdi.

İSPANYOLLAR: MESSI'NİN GOLÜ NİZAMİ

Katalan medyasında Lionel Messi'nin 30. dakikada attığı ve geçersiz sayılan gol için topun elle kontrol edildiği yorumu da eleştirildi. Pozisyonda Messi'nin elle kontrol eylemini gerçekleştirmediği ve golün geçerli sayılması gerektiği belirtildi.

İTALYANLAR: FELAKET YÖNETİM

İtalyan basınında maçla ilgili yer alan haberlerde "Napolili futbolcuların oyunu en az hakeminki kadar felaketti." manşeti atılırken, Barcelona'nın ilk golünde Lenglet'in kendisine avantaj sağlamak için Demme'yi ittiği ve golün geçersiz sayılması gerektiği ifade edildi.

"BENZER POZİSYONDA PENALTI VERMEMİŞ"

Ayrıca Messi'nin kazandığı penaltı hakkında olumsuz eleştiriler yapan İtalyan taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Galatasaray-Fenerbahçe maçında Janssen-Serdar Aziz pozisyonunun fotoğraflarını paylaşarak "Türk hakem benzer pozisyonda devam demiş." diyerek eleştirilerini sürdürdüler.