Jacob Neestrup: Sonucun bizim için hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, kazanmak için geldiklerini belirterek, "Aldığımız sonucun bizim için hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, şu şekilde konuştu:

Planımız netti. Buraya kazanmak için geldik. Sürprizdi diyemem. Çünkü 10 yıldır Danimarka takımları başarılı bir grafik çiziyor, hem Avrupa hem Türk takımlarına karşı. Yine iyiydik. İlk yarı için şanslıydık. Maçın başında rakip bizden daha iyiydi. İkindi yarıda sahada sadece bir takım vardı, kırmızı karta kadar. Aldığımız sonucun bizim için hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim.

"Kendilerine karşı daha iyi performans sergiledik"

Maç öncesinde güçlü bir rakiplerinin olduğunu bildiklerini söyleyen Neestrup, şunları dedi:

İyi bir sezon geçirmiş takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Özellikle ilk yarı çok pasiftik. Daha ileride oynayabilirdik. Bu şekilde oynayarak daha fazla alan bulabileceğimizi biliyorduk. Müthiş bir statta oynadık. Büyük bir kulübe karşı oynadık. Danimarka takımları, genelde ve özelde Türk rakımlarına karşı hep başarılıydı. Birkaç sene önce yaptığımız maçlarda Başakşehir’e, Sivasspor'a karşı iyi sonuçlar aldık. Bu takımların bizden daha fazla para harcadığını söyleyebiliriz. Biz kendilerine karşı daha iyi performans sergiledik.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)