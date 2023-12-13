Jacob Neestrup: Türk takımları bizi küçük gördü Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray!ı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda altıncı haftasında Kopenhag, Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak, şansını UEFA Avrupa Ligi'ne bıraktı.



Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Çok heyecanlı bir gruptu"

Performanslarını değerlendiren Jacob Neestrup şunları söyledi:

"Çok heyecanlı bir gruptu. Sahamızda son maçı kazanmak istedik ve öyle de oldu. A Grubu'nda Galatasaray'a karşı İstanbul'da ilk 15 dakika, Manchester United'a karşı sahamızda 20 dakika en kötü futbolumuzu oynadık. Diğer maçlarda iyi oynadık. Bayern Münih ile gruptan çıktığımız için mutluyum."

"Türk takımları bizi küçük gördüler"

Neestrup kendilerini güçlü bir takım olarak gördüklerini söyleyerek şöyle dedi: