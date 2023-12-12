Johan Elmander, deplasman tribününde Galatasaray taraftarlarıyla birlikte! Galatasaray'ın eski futbolcusu Johan Elmander, Kopenhag'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçını sarı-kırmızılı taraftarlarla birlikte takip etti.

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ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu.

Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ise tribünlerde tanıdık bir isim vardı.

2011-2014 yılları arasında Galatasaray formasını giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen İsveçli futbolcu Johan Elmander, Kopenhag maçını yerinden takip etti.

Destek verdi

42 yaşındaki isim, Galatasaraylı futbolseverler ile birlikte deplasman tribününde bu kritik müsabakayı izledi. Elmander, taraftarın coşkusunu katılırken üçlü de çektirdi.

Galatasaray formasıyla gösterdiği mücadele ile akıllarda yer edinen hücum oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 67 maça çıktı. Elmander bu karşılaşmalarda 17 gol ve 10 asistle oynadı.