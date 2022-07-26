Jorge Jesus'tan Lucescu'ya gönderme

Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesi Lucescu'ya gönderme yaparak, "Yarınki maçta daha fazla faul yapmaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev Teknik direktörü Mircea Lucescu’ya göndermede bulunan Jesus, “Rakibi durdurmak için iyi bir yöntem bu. Dinamo Kiev'in ilk maçtaki silahı buydu. Maçtan önce oyuncularıma bunu söylemiştim.

“İsterlerse 50 faul yapsınlar”

Yarın 30, 40, isterlerse 50 faul yapsınlar. Bu faullerin çokluğu bizim için iyi bir sinyal. Bu bizim hücumda güçlü olduğumuzu gösteriyor. Yarınki maçta daha fazla faul yapmaları gerekecek.” açıklamasında bulundu.

Jesus açıklamalarında, “Eminim herkesin Dinamo Kiev hakkında daha emin fikirleri var. Ben onları çok iyi tanıyordum. İlk maçta Dinamo Kiev'e kendi kalitemizi gösterdik, defansta çok organizeydik, onları şaşırttık. Umarım yarın yine oyun kalitemizi sahaya yansıtırız. Rakibimiz kontrataklarda etkili, üst seviye Ukrayna Milli Takımında oynayan oyuncuları var. Umarım oyuncularımız gününde olur ve turu geçen taraf biz oluruz.





“Düzeltmek istediğimiz şeyler var”

5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Düzeltmek istediğimiz şeyler var. Bunu gözlemledim. Bu sene takımın hocası benim. Bu da düzeltmek istediğim şeylerden biri. Kurada bize sürekli Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan bir takım geldi. Herhangi bir takım değil rakibimiz. Tabii ki zorluklar yaşayabiliriz ama umarım iyi bir maç geçer bizim için.

Taktiksel olarak bugün maç öncesi bir antrenmanımız daha olacak. Stratejik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bazı fiziksel sıkıntılar yaşadık, Arda, Samuel, Joshua... Onların durumuna bakacağız. Bugün ve yarın sabah antrenman olacak. Oyuncuların durumuna orada bakacağız ve oynayacak oyuncuları seçeceğiz.





“Gerekli çözümleri maç içerisinde bulmaya çalışacağız”

Lucescu, ilk maçtan sonra Fenerbahçe'yi daha iyi tanıyoruz diye bir söylemde bulundu ki bu gayet normal. İlk maçta defansif olarak şaşırttık. İlk maçta maçın gidişatına göre belli stratejiler uyguladık. Yarın da maç içerisinde bakacağız ve gerekli çözümleri maç içerisinde bulmaya çalışacağız.

İlk maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 3 tane net pozisyonumuz vardı. Şunu da anlamalıyız; Dinamo Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynamıştık. Barcelona ve Bayern Münih de onlara gol atmakta zorlandı. Bu aslında onların defansif olarak ne kadar iyi ve organize olduğunu gösteriyor. Yarın yine ofansif olarak sorun yaşarsak bu onların savunmada iyi olacağından kaynaklanacak.” ifadelerini kullandı.