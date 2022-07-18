Jorge Jesus'un Dinamo Kiev'i yıkma planı

Fenerbahçe, uzun yıllardır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi arenasında çok kritik bir ön eleme maçına çıkacak. Teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i Tsygankov'u durdurarak yıkacak.

Fenerbahçe'de artık geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler yola 2. ön eleme turundan başlayacak.

Çarşamba günü rakip Dinamo Kiev. Maç Polonyo'da. Rövanş ise 27 Temmuz'da Kadıköy'de.

Kritik ilk maça sayılı gün kala Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kiev'i gözüne kestirdi.

Sıkıntılı rakibini saf dışı bırakmak isteyen Jesus, rakibi öğrencilerine ezberletiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Kiev'in sın maçlarını görüntülü analizlerle takımına izlettirdi.





Tsygankov kilit isim

Jorge Jesus'un analiz ekibi, Dinamo Kiev önünde galibiyetin anahtarının defans hattında olduğunu düşünüyor.

Portekizli çalıştırıcı, ilk maaçta Kiev'e karşı en az bir gol bulacaklarına inanıyor. Teknik heyet, Ukraynalı hücum oyuncusu Viktor Tsygankov'un durdurulmasını istiyor.

Tsygankov, önemli isimlerini kaybeden Dinamo Kiev'in kalan son yıldızı. Defans arkasına yaptığı koşuları, bitiriciliği ve pasları, 24 yaşındaki oyuncuyu tehlikeli hale getiriyor. Jesus, bu oyuncuya dikkat edilmesini istedi.



