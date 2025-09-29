Jose Mourinho: Asla şeytan değilim

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi açılıyor.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 30 Eylül ve 1 Ekim'de oynanacak.

Devler Ligi'nin 2. haftasında Chelsea, sahasında Benfica ile karşılaşacak.

30 Eylül tarihinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak kritik maç öncesinde Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, önemli açıklamalarda bulundu.

"GEÇMİŞİN ÖNEMİ YOK"

Portekizli teknik adam, eski takımı Chelsea ile ilgili, "Chelsea benim hayatımın bir parçası, ben de onların hayatının bir parçasıyım ama sahada geçmişin bir önemi yok. Önemli olan sadece kazanmak." dedi.

"FERGUSON HAKLIYDI"

62 yaşındaki teknik adam, "Bir gün antrenman yapmaktan ya da kaybetmenin üzüntüsünü hissetmeden uyanırsam, bu işin bittiğinin işareti olacaktır." diye konuştu. Bu konuda bir örnek veren ve Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Manchester United ile karşılaştıkları maçta Sir Alex Ferguson ile konuşmasını anlatan deneyimli teknik direktör, "Ona, adrenalin patlamasının yıllar içinde değişip değişmediğini sordum ve, "Hayır." dedi. Haklıydı." sözlerini sarf etti.

"ŞEYTAN, DAHİ DEĞİLİM"

Kendisiyle ilgili de önemli mesajlar veren Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Mourinho, "Biraz provokatör olabilirim ama asla şeytan değilim. Dahi değilim. Her zaman takımın bir parçası olduğumu, oyuncuların benden daha önemli olduğunu ve onlara yardım etmek için orada olduğumu hissettim." diye konuştu.