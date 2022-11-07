Julian Nagelsmann'dan PSG maçı değerlendirmesi

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları PSG hakkında açıklamalarda bulundu. Nagelsmann,"Maçta pek heyecanlanacağımızı düşünmüyorum."dedi.

Şampiyonlar Ligi grubunu namağlup lider tamamlayan ve son 16 turunda PSG ile eşleşen Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann, Paris Saint Germain'i değerlendirdi.

"PSG gerçekten güçlü bir rakip"

Nagelsmann yaptığı açıklama, "PSG gerçekten güçlü bir rakip. Grupta da zaten çok güçlü rakiplerimiz vardı. Kayıpsız geçtiğimiz mükemmel grup aşamasından sonra ödüllendirilebilirdik." dedi.

"Maçta pek heyecanlanacağımızı düşünmüyorum"

Genç çalıştırıcı ayrıca, "Maçta pek heyecanlanacağımızı düşünmüyorum. PSG de aynı şekilde heyecanlanmayacaktır. Karşılaşma Dünya Kupası'ndan çok sonra. Şimdilik konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.