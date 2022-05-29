Jürgen Klopp: Seneye İstanbul'da olacağız

Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid'e kaptıran Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, "Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Orada olacağız" dedi.

Avrupa kupalarının en büyük organizasyonu olan Şamapiyonlar Ligi'nde final mücadelesi Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynandı.

Real Madrid ile Liverpool'un karşılaştığı müsabakayı eflatun-beyazlılar 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Diğer yandan İngiliz devinin teknik direktörü Jürgen Klopp, maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"Gelecek yıl İstanbul'dayız"

Gelecek sezon oynanacak final için İstanbul'da olacaklarının altını çizerek konuşan Jürgen Klopp, "Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız!" dedi.

"Herkes kendini kötü hissediyor"

Karşıalşmayı değerlendiren Klopp, "Soyunma odasında oyuncularım üzgün. İyi bir sezon finali olmadı. Herkes kendini kötü hissediyor." ifadelerini kullandı.





"Finalde kaybetmek kötü değildir, pozitif bakmak gerekiyor"



Final mücadelesindeki mağlubiyete pozitif bakmak gerektiğini ifade eden Alman teknik adam, "İsviçre'de Sevilla'ya kaybettiğimiz UEFA Avrupa Ligi finali sonrasında da söylemiştim. Kiev'deki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra da söyledim. Finallere yükselmek ama kaybetmek kötü değildir. Pozitif bakmak gerekiyor." dedi.

"Finale tekrar yükseleceğiz"

Güçlü kadrolarıyla tekrar finale yükseleceklerini belirten Klopp, "İstediğimiz başarıyı elde edemedik ama yine de başarısız sayılmayız. Finale tekrar yükseleceğiz. Elimizde olağanüstü bir kadro var ve bu kez şampiyon olmak için mücadele edeceğiz." diyerek açıklamalarını noktaladı.



