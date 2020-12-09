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Juventus, Barcelona'yı 3-0 mağlup etti
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 yendi. Maçta Ronaldo 2 gol atarken, Messi fileleri havalandıramadı.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 00:53
- Güncelleme : 09.12.2020 - 01:18
Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında Barcelona evinde Juventus'u ağırladı. İtalyan ekibi deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.
Gruptan lider çıkması için gereken skoru alan Juve, bu sonuçla beraber Barcelona'yı geride bıraktı.
RONALDO 2 GOL ATTI
Karşılaşmada Juventus'un golleri; 13. ve 52. dakikalarda penaltıdan Ronaldo, 20. dakikada McKennie'den geldi.
75. dakikada Bonucci'nin kaydettiği gol ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.
JUVENTUS LİDER
Bu sonuçla beraber Juventus, puanını 15'e çıkardı ve Barcelona ile puanını eşitledi. Barcelona'ya karşı ilk maçı 2-0 kaybeden Juve, ikili averajda öne geçerek grubu lider tamamladı.