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    Juventus, Barcelona'yı 3-0 mağlup etti

    Juventus, Barcelona'yı 3-0 mağlup etti

    Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 yendi. Maçta Ronaldo 2 gol atarken, Messi fileleri havalandıramadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 00:53
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 01:18
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    Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında Barcelona evinde Juventus'u ağırladı. İtalyan ekibi deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.

    Gruptan lider çıkması için gereken skoru alan Juve, bu sonuçla beraber Barcelona'yı geride bıraktı.

    RONALDO 2 GOL ATTI

    Karşılaşmada Juventus'un golleri; 13. ve 52. dakikalarda penaltıdan Ronaldo, 20. dakikada McKennie'den geldi.

    75. dakikada Bonucci'nin kaydettiği gol ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.

    Juventus, Barcelona yı 3-0 mağlup etti #1

    JUVENTUS LİDER

    Bu sonuçla beraber Juventus, puanını 15'e çıkardı ve Barcelona ile puanını eşitledi. Barcelona'ya karşı ilk maçı 2-0 kaybeden Juve, ikili averajda öne geçerek grubu lider tamamladı.

    Juventus, Barcelona yı 3-0 mağlup etti #2

    Juventus, Barcelona yı 3-0 mağlup etti #3

    Juventus, Barcelona yı 3-0 mağlup etti #4

    Juventus, Barcelona yı 3-0 mağlup etti #5

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