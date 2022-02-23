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    Juventus Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile yenişemedi

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, deplasmanda Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 06:09
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    Juventus Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile yenişemedi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçlarıı oynanmaya devam ediyor. İtalya'nın Juventus takımı deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal'e konuk oldu.

    JUVENTUS, DUSAN İLE ÖNE GEÇTİ

    Juventus, karşılaşmanın henüz 32. saniyesinde Sırp futbolcu Dusan Vhaloviç'in attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina'dan ara transferde geldiği Juventus'ta ilk Şampiyonlar Ligi maçında golle buluşan 22 yaşındaki Vhaloviç, İtalyan takımında Alessandro Del Piero'nun ardından Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atmayı başaran en genç ikinci futbolcu oldu.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Juventus'un üstünlüğünde sona erdi.

    Juventus Şampiyonlar Ligi nde Villarreal ile yenişemedi #1

    EV SAHİNİ PAREJO İLE SKORU EŞİTLERİ

    Ev sahibi Villarreal'in beraberlik golü ise 66. dakikada Dani Parejo'dan geldi.

    Çeyrek finale kalan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması 16 Mart'ta Torino'da oynanacak.

    Juventus Şampiyonlar Ligi nde Villarreal ile yenişemedi #2

    Juventus Şampiyonlar Ligi nde Villarreal ile yenişemedi #3


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