Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor

Real Madrid'de 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, 3 yıldır İtalyan ekibinde Devler Ligi'ni kazanamadı.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, eski günlerini aratıyor.

3 yıl önce Juventus'a transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, ligde kupalar kazansa da aynı başarıyı Devler Ligi'nde gösteremedi.

Son 16 turunda Porto'ya elenen İtalyan devinde, Şampiyonlar Ligi'ni kazandırması için transfer edilen Portekizli yıldız, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

MAAŞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

İtalyan basını, Juve'nin yıllık 34 milyon euro maaş alan Ronaldo'nun ücretini ödemekte güçlük çektiğini ve yıldız oyuncuyla yolların ayrılacağını yazdı.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun, kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak ediliyor...