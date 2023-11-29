Kaan Ayhan: Manchester United'ı yine yeneceğiz Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, Manchester United maçı öncesi, "Manchester United'ı ilk maçta hem de deplasmanda yendik. Yine yapabiliriz" şeklinde konuştu.

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Galatasaray'da Okan Buruk'un sahadaki jokeri Kaan Ayhan, Alman yayın organı ZDF'ye takımının Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki şansını değerlendirdi.

"Kazanacağımıza inanıyorum"

Bayern Münih'e karşı oynadıkları her iki maçta da güçlerini gösterdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Sonuçlar bizim için şanssız oldu ama hiçbir şey kaybetmedik. Manchester United'ı ilk maçta hem de deplasmanda yendik. Yine yapabiliriz. Bu sefer arkamızda çok güçlü bir seyirci desteği de olacak. Onları fantastik bir ortam bekliyor. Ben yine kazanacağımıza inanıyorum. Bayern Münih'in ardından gruptan çıkan takım biz olabiliriz." açıklamasını yaptı.

Süper Lig'de Alanyaspor ile oynanan maçta savunmada görev yapan Kaan Ayhan'ın, Manchester United karşısında yeniden orta sahaya geçmesi bekleniyor.

İlk maç kazanmıştık

Hatırlanacağı üzere temsilcimiz Galatasaray, Old Trafford'daki maçta Manchester United'ı 3-2 mağlup etmişti.