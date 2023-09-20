Kalecisi Provedel'in golüyle Lazio, Atletico Madrid'den puanı kaptı Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile kalecisi Ivan Provedel'in 90+5'te attığı golle 1-1 berabere kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Lazio, Atletico Madrid'i ağırladı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Lazio puanı kalecisiyle kurtardı

İspanya temsilcisi 29. dakikada Pablo Barrios Rivas ile öne geçerken İtalyan ekibine beraberliği getiren golü 90+5. dakikada kalecisi Ivan Provedel attı.

Atletico Madrid'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da gruplara birer puanla başladı.

Atletico Madrid sonraki maçta Feyenoord'u konuk edecek, Lazio ise Celtic deplasmanına gidecek.