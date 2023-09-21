Kamil Grabara'dan ahlaksız paylaşım: O bok çukurunda 3 puanı hak ettik Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray maçının ardından, "O bok çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan, Galatasaray ile oynanan maçın ardından flaş bir paylaşım geldi. Polonyalı kaleci, karşılaşmanın ardından, "O bok çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından Grabara, paylaşımını yoruma kapatıp, söz konusu yazıyı değiştirdi. "Fenerbahçe taraftarı daha iyi" demişti Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum." şeklinde cevap vermişti. Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.

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