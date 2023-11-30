Kerem Aktürkoğlu'nun şık golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday! Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı.

Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu attığı golle skoru 3-3'e getirdi.

En iyi gole aday gösterildi

25 yaşındaki futbolcunun attığı bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golüne aday gösterildi.

Listede Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den de Martin Odegaard yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)